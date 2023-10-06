Прогноз погоди на вихідні 7–8 жовтня: ну, привіт, осінь!

Цього року літо ніжило нас теплом понад чотири місяці, і ось настав час із ним попрощатися і привітати осінь. За даними Sinoptik.ua, з неділі температура повітря в Україні почне знижуватись. При цьому погода на вихідні буде переважно хмарною і дощовою.

Погода в суботу 7 жовтня

У суботу в більшості регіонів країни небо буде хмарним. У Львівській, Рівненській, Волинській, Київській, Чернігівській та Житомирській областях пройдуть невеликі дощі. Погода при цьому буде теплою для жовтня. Повітря у західних, центральних, північних та східних регіонах прогріється до +16…+18 °С. На півдні та південному сході стовпчики термометрів піднімуться до +20…+22 °С.

Погода в неділю 8 жовтня

Наприкінці тижня в Україні похолодає, а небо затягне хмарами. Невеликі дощі очікуються по всій країні, тому обміркуйте недільні плани заздалегідь і не забувайте вдома парасольки.

Найтепліше буде на півдні та південному сході — +16…+18 °С. У центральних та східних областях очікується +12…+15 °С, у Київській, Житомирській та західних — +9…+12 °С. Найменш комфортною погода буде у Сумській та Чернігівській областях — термометри тут покажуть лише +7…+9 °С.

Погода у понеділок 9 жовтня

З понеділка осінь впевнено візьме владу до своїх рук по всій Україні, тому ще на вихідних підготуйте куртки, пальта та тепле взуття, а мешканцям північних та східних регіонів не завадять навіть шапочки та рукавички. У центральних і низці західних областей повітря прогріється до +9…+12 °С, у Київській, Житомирській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Луганській та Харківській областях — до +7…+9 °С. На Сумщині та Чернігівщині очікується лише +5…+8 °С. Найтепліше буде на півдні та південному сході країни — +13…+15 °С. При цьому погода на початку тижня буде хмарною, але без істотних опадів.

Загроза пожеж у 21 області України

На вихідних оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки в усіх регіонах України, крім Закарпаття, Волині та Львівщини, а 8 жовтня і крім Чернігівської, Сумської та Івано-Франківської областей. Нагадуємо, що спалювання листя, сухої трави та сміття на ділянці загрожує масштабними пожежами та штрафами.

Народні прикмети та вірування

Якщо 7 жовтня яскраво світило сонце, наші пращури готувалися до швидкої зміни погоди. Грім цього дня обіцяв коротку, теплу та малосніжну зиму.

Якщо до 8 жовтня на березах залишалося багато листя, вважалося, що цього року сніг випаде пізно. Сильний західний вітер цього дня віщував дощову погоду на найближчий тиждень.