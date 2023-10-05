«Під час нашої першої зустрічі з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном ми обговорили безпекову ситуацію на Південному Кавказі.
Україна зацікавлена в стабільності регіону та дружніх відносинах із його країнами».
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Зеленський вперше зустрівся з Пашиняном
«Під час нашої першої зустрічі з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном ми обговорили безпекову ситуацію на Південному Кавказі.
Україна зацікавлена в стабільності регіону та дружніх відносинах із його країнами».
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