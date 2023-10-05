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Зеленський вперше зустрівся з Пашиняном

Зеленський вперше зустрівся з Пашиняном
Президент Володимир Зеленський 5 жовтня на полях саміту Європейської політичної спільноти вперше зустрівся з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном —  Зеленський у Telegram

«Під час нашої першої зустрічі з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном ми обговорили безпекову ситуацію на Південному Кавказі.

Україна зацікавлена в стабільності регіону та дружніх відносинах із його країнами».

5 октября, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина

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