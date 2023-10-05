У Нью-Йорку вимагають додати історичне пояснення до всіх пам’ятників, які присвячені рабовласникам

Про це пише The Art Newspaper.

Законопроєкт вимагає від міста визначення творів публічного мистецтва, «що зображають людей, які володіли рабами або отримували пряму економічну вигоду від рабства».

Подібний законопроєкт вже висували у 2018 році — він стосувався суперечливих пам’ятників та їх можливого демонтажу. Проте тоді це призвело до переміщення лише одного пам’ятника — великої бронзової статуї Джеймса Маріона Сімса, гінеколога 19-го століття, який досліджував тіла темношкірих жінок без їхньої згоди та анестезії.

Додаючи пояснювальні таблички та історичний контекст до статуй діячів, автори законопроєкту сподіваються створити освітні можливості та докази етичної відповідальності.

Зазначається, що попри протести Black Lives Matter 2020 року, багато міських пам’ятників діячам, пов’язаним з колоніалізмом і рабством, залишаються у публічному просторі, включаючи 131-річну статую Христофора Колумба в центрі Манхеттену.

«Порівняно з попередніми зусиллями, цей законопроєкт додає контекст, де це необхідно. Від Джорджа Вашингтона до Христофора Колумба, багато постатей, які займають наш публічний простір, були як історично важливими, так і глибоко неправими людьми», — коментує автор законопроєкту Шекар Крішнан.

«Я не думаю, що ми готові знести статуї Джорджа Вашингтона як країна, і я з цим погоджуюсь. Люди можуть бути здатні як на великі речі та великі результати, так і на жахливі злочини проти людяності водночас. І ми живемо з цими складнощами донині», — додала членкиня ради законопроєкту Сенді Нерс.