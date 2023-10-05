Собаку Джо Байдена виселили з Білого дому

Про це пише The New York Times, посилаючись на слова Елізабет Александер — прессекретарки першої леді Джилл Байден.

«Командора зараз немає в кампусі Білого дому, поки що вирішуються наступні кроки», — заявила Елізабет Александер.

Зазначається, що таке рішення було прийняте після того, як пес вкусив офіцера секретної служби — це вже 11-ий епізод «агресивної поведінки» улюбленців президента. Видання повідомляє, що собаки президента США часто кусають працівників спецслужб та охоронців глави держави.

Іншу собаку Байдена, Мейджора, відправили жити подалі від Білого дому незабаром після того, як президент вступив на посаду — зазначається, що причиною також став «інцидент з укусом» співробітника Білого дому. Окрім того, видання наводить спогади одного з агентів, який розповідає, що був змушений прикриватися стільцем, коли Командор почав гавкати на нього.

Александер заявила, що президент і перша леді «дуже піклуються про безпеку тих, хто працює в Білому домі, і тих, хто захищає їх щодня».

Вона не повідомила, де зараз живе Командор і коли він може повернутися до Білого дому.