РФ може замінувати український «гуманітарний коридор»

Міністерство закордонних справ Великої Британії повідомляє, що британська розвідка розглядає можливість, що Росія планує встановити морські міни на морських шляхах, які ведуть до українських портів. Ця інформація стосується Чорного моря, існує побоювання, що Росія може спрямовувати ці дії проти цивільного судноплавства.

Аналітики в розвідці Великої Британії вважають, що Росія може намагатися обмежити рух суден, особливо тих, які перевозять українське зерно, встановлюючи морські міни на шляхах до українських портів. Це може бути частиною стратегії Росії для тиску на економіку України.

У повідомленні також зазначається, що Росія, ймовірно, намагається уникнути відкритого затоплення цивільних суден і замість цього намагається звинувачувати Україну в атаках на цивільні судна в Чорному морі.

Велика Британія розкрила ці розвідувальні дані, щоб викрити можливі тактики Росії та запобігти подібним інцидентам.