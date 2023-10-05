Президент Словаччини після виборів оголосила про припинення військової допомоги Україні

Про це повідомляє видання Dennik N.

Журналістам стало відомо, що словацьке Міністерство оборони розглядає можливість надання Україні чергового пакета військової допомоги.

Її могли б передати ще під час головування технократичного уряду Людовіта Одора, але президентка Зузана Чапутова, яка є політично відповідальною за кабінет міністрів, виступає проти такого плану.

У коментарі Dennik N речник Чапутової Мартін Стрижинець пояснив, що вона таким чином «поважає результати демократичних виборів», переможець яких Smer-SD обіцяв виборцям «не давати Україні жодного патрона».

Президентка Словаччини вважає, що ігнорування цієї позиції Smer-SD та «деяких інших» партій «створило б прикрий прецедент на майбутнє».