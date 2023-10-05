Над Варшавою розгортають систему протиракетної оборони

Про це пише PAP.
В аеропорту варшавського району Бемово Блащак зустрівся з солдатами
37-ї ескадрильї зенітно-ракетних засобів, які розпочнуть чергування на
елементах протиповітряної системи Patriot.
«Ми беремо участь в історичній події, новаторській події. Вперше в історії Варшава отримує протиракетний захист», — сказав міністр.
«Я відновив протиповітряну оборону після тривалої перерви, але вперше в
історії протиракетна оборона використовує дуже сучасну техніку — я думаю, найсучаснішу техніку у світі, тобто систему Patriot. Завтра починаються
чергування», — додав Блащак.
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