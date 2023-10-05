Армія РФ вдарила по лікарні у Бериславі На Херсонщині » Над Варшавою розгортають систему протиракетної оборони Міністр нацоборони Польщі Маріуш Блащак оголосив про розгортання над Варшавою системи протиракетної оборони на основі Patriot. Чергування стартують уже 6 жовтня Про це пише PAP. В аеропорту варшавського району Бемово Блащак зустрівся з солдатами

37-ї ескадрильї зенітно-ракетних засобів, які розпочнуть чергування на

елементах протиповітряної системи Patriot. «Ми беремо участь в історичній події, новаторській події. Вперше в історії Варшава отримує протиракетний захист», — сказав міністр. «Я відновив протиповітряну оборону після тривалої перерви, але вперше в

історії протиракетна оборона використовує дуже сучасну техніку — я думаю, найсучаснішу техніку у світі, тобто систему Patriot. Завтра починаються

чергування», — додав Блащак.