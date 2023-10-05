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Над Варшавою розгортають систему протиракетної оборони

ЗРК Patriot

Про це пише PAP.

В аеропорту варшавського району Бемово Блащак зустрівся з солдатами
37-ї ескадрильї зенітно-ракетних засобів, які розпочнуть чергування на
елементах протиповітряної системи Patriot.

«Ми беремо участь в історичній події, новаторській події. Вперше в історії Варшава отримує протиракетний захист», — сказав міністр.

«Я відновив протиповітряну оборону після тривалої перерви, але вперше в
історії протиракетна оборона використовує дуже сучасну техніку — я думаю, найсучаснішу техніку у світі, тобто систему Patriot. Завтра починаються
чергування», — додав Блащак.

5 октября, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия

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