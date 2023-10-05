МВФ очікує зростання економіки України у 2023 році близько 3%

Міжнародний валютний фонд (МВФ), який у червні покращив прогноз зростання ВВП України цього року, оцінює зростання економіки на рівні 3%.

Про це під час пресконференції повідомив заступник глави місії МВФ в Україні Натан Епштейн, пише «Інтерфакс-Україна».

«Ми все ще перебуваємо в процесі оновлення нашої оцінки економічного виробництва на цей і наступний рік, але ми бачимо, що зростання, найімовірніше, завершиться цього року на рівні 3%», – сказав Епштейн.

На його думку, основним фактором зростання є внутрішній попит і приватне споживання, тоді як експорт слабкий, і нещодавнє припинення «зернового коридору» йому не сприяє.

«Але економіка, безумовно, адаптується. Вона демонструє чудову стійкість, і ми очікуємо, що наступного року зростання триватиме», – заявив представник МВФ.

Він додав, що фонд поки що дотримується базового сценарію, згідно з яким війна завершиться в середині наступного року. За словами Епштейна, з урахуванням очікуваних труднощів майбутньої зими, йдеться про помірні темпи зростання економіки.