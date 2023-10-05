Байден визнав, що хвилюється через події у Конгресі

Президент Сполучених Штатів Джо Байден висловив свою турботу стосовно розвитку подій у Конгресі, особливо щодо прийняття бюджету, і оголосив про намір виступити з промовою, в якій буде обговорено питання допомоги Україні. Цю інформацію надала офіційна сторінка Білого дому.

«Це справжня стурбованість для мене, але я знаю, що більшість членів Палати представників і Сенату, незалежно від партійної приналежності, виразили свою підтримку фінансуванню України», — заявив Джо Байден, висловивши це висловлювання наступного дня після відставки Кевіна Маккарті з посади спікера Палати представників. Ця відставка сталася після голосування за тимчасовий бюджет, який не включав в себе фінансову підтримку України.

Президент США також зазначив, що незабаром він має намір виступити з великою промовою, в якій розгляне питання допомоги Україні та пояснить, чому виконання зобов’язань є надзвичайно важливим як для Сполучених Штатів, так і для їхніх союзників. Байден також підкреслив, що він вирішений аргументувати, що інтереси США залежать від успіху України.

Голова Білого дому висловив думку, що Сполучені Штати можуть продовжувати підтримувати Україну і без додаткового фінансування. «Ми можемо надавати Україні підтримку через наступні виплати, на які у нас є кошти. І є інші шляхи, якими ми можемо забезпечити фінансування. Але зараз я не буду вдаватися в деталі», — додав Байден.