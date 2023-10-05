Армія РФ завдала 5 ракетних та 60 авіаційних ударів по території України

Протягом минулої доби на фронті відбулося 57 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях українських військ, так і по цивільних об’єктах України.

Крім того, сьогодні вночі, окупанти атакували Україну, застосувавши 29 ударних БПЛА типу Shahed-136/131. Українською протиповітряною обороною знищено 24 ворожих «шахеди».

Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Подоли Харківської області; Куземівка, Новоселівське, Білогорівка Луганської області; Сіверськ, Спірне, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Торецьк, Олександро-Шультине, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Золота Нива, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Оріхів, Роботине Запорізької області; Козацьке, Миколаївка, Ольгівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.