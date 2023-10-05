Армія РФ втратила в Україні понад 280 тис. військових

Про це 5 жовтня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.10.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 280 470 (+580) осіб
- танків ‒ 4757 (+12)
- бойових броньованих машин ‒ 9052 (+26)
- артилерійських систем – 6643 (+31)
- РСЗВ – 804 (+2)
- засобів ППО ‒ 540 (+0)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5129 (+8)
- крилатих ракет ‒ 1530 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
- підводних човнів ‒ 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8980 (+18)
- спеціальної техніки ‒ 948 (+2)
Дані уточнюються.
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