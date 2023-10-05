Армія РФ завдала 5 ракетних та 60 авіаційних ударів по території України Понад 10 різних бригад задіяно в районі Новопрокопівки » Армія РФ втратила в Україні понад 280 тис. військових Протягом минулої доби українські захисники відбили атаки росіян на Лиманському Шахтарському та Куп’янському напрямках. Натомість окупанти за час повномасштабного вторгнення втратили 280 тисяч військових Про це 5 жовтня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.10.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 280 470 (+580) осіб

танків ‒ 4757 (+12)

бойових броньованих машин ‒ 9052 (+26)

артилерійських систем – 6643 (+31)

РСЗВ – 804 (+2)

засобів ППО ‒ 540 (+0)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5129 (+8)

крилатих ракет ‒ 1530 (+0)

кораблів/катерів ‒ 20 (+0)

підводних човнів ‒ 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 8980 (+18)

спеціальної техніки ‒ 948 (+2) Дані уточнюються.