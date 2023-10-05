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Армія РФ втратила в Україні понад 280 тис. військових

Про це 5 жовтня повідомляє Генштаб ЗСУ.

втрати росії станом на 05.10.2023

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.10.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 280 470 (+580) осіб
  • танків ‒ 4757 (+12)
  • бойових броньованих машин ‒ 9052 (+26)
  • артилерійських систем – 6643 (+31)
  • РСЗВ – 804 (+2)
  • засобів ППО ‒ 540 (+0)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5129 (+8)
  • крилатих ракет ‒ 1530 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
  • підводних човнів ‒ 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8980 (+18)
  • спеціальної техніки ‒ 948 (+2)

Дані уточнюються.

5 октября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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