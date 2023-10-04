Війська РФ змінили тактику: поступаються позиціями і б’ють у відповідь

Російські військові вдалися до тактики «еластичної оборони» під час українського наступу — The New York Times із посиланням на експертів з питань безпеки, українських посадовців, військових експертів

«Однією з надзвичайно складних перешкод для українських військ є тактика, яку взяли на озброєння російські військові: поступатися позиціями, а потім завдавати удару у відповідь.

Замість того, щоб утримувати лінію окопів за будь-яку ціну перед обличчям українського наступу, як зазначають експерти з питань безпеки, російське командування застосувало давню військову тактику, відому як «еластична оборона».

Для її реалізації вони відходять на другу лінію позицій, заохочуючи українських військових просуватися вперед, а потім завдають удару у відповідь, коли сили противника стають вразливими – або під час пересування по відкритій місцевості, або коли вони підходять до нещодавно залишених російських позицій».

«Еластична оборона» – не нова стратегія. Радянський Союз застосовував її в 1943 році під час Курської битви.