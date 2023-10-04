Америка передала Україні конфісковані іранські патрони

Збройні сили США передали Україні патрони іранського виробництва, що були конфісковані як контрабанда — заява американського командування, що є в розпорядженні «Європейської правди»

Згідно із заявою американського Центрального командування, «2 жовтня 2023 року уряд США передав Збройним Силам України близько 1,1 мільйона набоїв калібру 7,62 мм».

Ці патрони були вилучені ще в грудні 2021 року військово-морськими силами Центрального командування США на судні MARWAN I, яке перевозило їх до угрповань хуситів у Ємені в порушення резолюції Ради безпеки ООН.

У липні цього року уряд США конфіскував патрони за позовом Міністерства юстиції, уточнюється в повідомленні.

«США зобов’язуються співпрацювати з нашими союзниками і партнерами, щоб протидіяти потоку іранської летальної допомоги в регіоні усіма законними засобами, зокрема санкціями США і ООН, а також через заборони», – додали в Центральному командуванні ЗС США.