Україна отримала від Польщі перші танки Leopard після ремонту

Польща передала Україні перші відремонтовані танки Leopard. Иехніку лагодили на заводі Бумар-Лабенди — компанія Польська зброярська група (PGZ) у Twitter (X), пише «Європейська правда»
При цьому, запевнили в компанії, ремонтні роботи над наступними машинами тривають.
«Це наочно демонструє, що нашим пріоритетом є надання реальної допомоги українським військовим на лінії фронту», – йдеться у повідомленні.
PGZ також зазначила, що постійно розширює співпрацю у сфері постачання боєприпасів, запчастин та сервісного обслуговування техніки.
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