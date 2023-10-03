Как работают интернет-казино «Росія перетворює на зброю голод та енергію»: Боррель » Україна отримала від Польщі перші танки Leopard після ремонту Польща передала Україні перші відремонтовані танки Leopard. Иехніку лагодили на заводі Бумар-Лабенди — компанія Польська зброярська група (PGZ) у Twitter (X), пише «Європейська правда» При цьому, запевнили в компанії, ремонтні роботи над наступними машинами тривають. «Це наочно демонструє, що нашим пріоритетом є надання реальної допомоги українським військовим на лінії фронту», – йдеться у повідомленні. PGZ також зазначила, що постійно розширює співпрацю у сфері постачання боєприпасів, запчастин та сервісного обслуговування техніки.