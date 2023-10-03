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Україна отримала від Польщі перші танки Leopard після ремонту

Польща передала Україні перші відремонтовані танки Leopard. Иехніку лагодили на заводі Бумар-Лабенди — компанія Польська зброярська група (PGZ) у Twitter (X), пише «Європейська правда»

При цьому, запевнили в компанії, ремонтні роботи над наступними машинами тривають.

«Це наочно демонструє, що нашим пріоритетом є надання реальної допомоги українським військовим на лінії фронту», – йдеться у повідомленні.

PGZ також зазначила, що постійно розширює співпрацю у сфері постачання боєприпасів, запчастин та сервісного обслуговування техніки.

3 октября, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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