У Києві змінили систему оплати проїзду: кияни масово не розуміють нововведення

Із 4 жовтня оплатити проїзд в громадському транспорті Києва банківською карткою, Apple Pay, Google Pay або цифровою транспортною картою можна буде лише за дві поїздки разом.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«Із 4 жовтня оплата за проїзд із банківських карток у всьому громадському транспорті буде стягуватись не за кожну поїздку окремо, а за кожні 2 поїздки разом», — йдеться в повідомленні.

«Зміни стосуються оплати проїзду коштами з пластикової банківської картки, Apple Pay або Google Pay, або оплати цифровою транспортною картою, якщо на ній не було придбаних поїздок, і гроші за проїзд списались саме з банківської картки», — зазначають також в КМДА.

Як випливає з роз’яснення, оплата списуватиметься після кожної другої поїздки в межах одного дня.

Алгоритм списання коштів відбуватиметься наступним чином: після першої валідації списання коштів не відбуватиметься одразу, однак після другої поїздки буде проводитись списання за дві валідації одночасно.

Якщо пасажир не здійснить другу поїздку до вечора, списання за першу відбудеться після 21:00.

Банківською карткою можна заплатити лише за одного пасажира, нагадують в КМДА. «Якщо подорожуєте з близькими – скористайтеся пластиковою транспортною картою або QR-квитками», — йдеться в повідомленні. Також, в КМДА надали роз’яснення, щодо підтвердження оплати проїзду. «Важливо пам’ятати, що підтвердження оплати в банківському застосунку або застосунку Київ Цифровий не є підтвердженням валідації квитка – як для пасажира, так і для контролера. Підтвердженням є винятково інформація на самому валідаторі (в разі повторного прикладання) та на пристрої контролю», — йдеться в повідомленні.

Як стверджують в КМДА, дана система вже була успішно випробувана в столичному транспорті.

«Дана система пройшла успішне тестування на маршрутах швидкісного трамвая та масштабується на весь громадський транспорт», — кажуть в КМДА.

Оплата QR-квитками та поїздками на транспортних картах залишається без змін.

При цьому, як випливає з коментарів під повідомленням КМДА в фейсбук, кияни масово не розуміють нової системи оплати та яку мету мають анонсовані нововведення.