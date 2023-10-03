США попередили Китай про плани оновити обмеження на експорт чипів

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки, під керівництвом Джо Байдена, повідомила Пекін про свої наміри оновити правила, що обмежують експорт чіпів штучного інтелекту та обладнання для виробництва мікросхем до Китаю вже на початку жовтня, згідно з повідомленням агентства Reuters.

Зазначається, що Міністерство торгівлі США, яке відповідає за контроль за експортом, працює над оновленням експортних обмежень, які були вперше введені минулого року. За іншими джерелами, ця оновлена ініціатива спрямована на обмеження доступу Китаю до більшого спектру інструментів для виробництва мікросхем, враховуючи нові правила Японії та Нідерландів, і також на закриття деяких лазівок в експортних обмеженнях для чіпів штучного інтелекту.

«Китай очікує оновлення цих правил приблизно до річниці, виходячи з розмов із представниками адміністрації», — повідомив американський чиновник.

Важливо відзначити, що оригінальні правила були опубліковані 7 жовтня 2022 року.

Американські чиновники передали цю інформацію китайським партнерам протягом останніх тижнів, що є частиною більш широкої ініціативи адміністрації Байдена зі стабілізації відносин з Китаєм.

Обмеження, які були введені в жовтні минулого року, спрямовані на запобігання використанню американських технологій для зміцнення військових можливостей Китаю, обмежуючи її доступ до передових мікросхем штучного інтелекту та унеможливлюючи імпорт найсучасніших інструментів для виробництва чіпів із США.

«Китай настійливо проти надмірного розширення поняття національної безпеки США та зловживання експортними обмеженнями з метою незаслуженого обмеження діяльності китайських компаній», — заявив представник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенгю.

Колишній чиновник Білого дому Пітер Харрелл наголосив, що не має відомостей про те, чи попереджувала адміністрація США Китай про нові правила, але він вважає, що це може стати «важливим моментом» для адміністрації, оскільки вона намагається уникнути неправильного розуміння сигналів.

Міністр фінансів США Джанет Єллен також попередила китайських колег у липні про обмеження на американські інвестиції в Китай, які були опубліковані в серпні. Адміністрація Байдена сподівається, що китайський лідер Сі Цзіньпін візьме участь у саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Сан-Франциско в листопаді, і це також вплинуло на терміни оприлюднення майбутніх експортних правил.