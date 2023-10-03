Поїзд наїхав на російську ППО під Горлівкою: троє окупантів загинули ЗСУ 13 разів влучили по районах скупчення росіян » Росія успішно маніпулює громадською думко через тавро «іноагента» Росії вдалося використати статус «іноземного агента» для маніпулювання громадською думкою − дві третини опитаних росіян заявили, що вважають «іноземних агентів» «зрадниками», які «поширюють брехню» про РФ — розвідувальний огляді Міноборони Британії Розвідка проаналізувала нове опитування державного Всеросійського центру вивчення громадської думки від 26 вересня. І з’ясувала, що Росія успішно використовує визначення «іноземного агента» як інструмент маніпулювання громадською думкою. За даними центру, 61% опитаних заявили, що вважають «іноземних агентів» «зрадниками», які «поширюють брехню» про Росію. Британські експерти нагадують, що Росія розширила законодавство про «іноземних агентів» після повномасштабного вторгнення в Україну. Вони підкреслюють, що ці заходи значно звужують інформаційний простір всередині Росії. А це у свою чергу робить все складнішою артикуляцію будь-якої точки зору, в тому числі незгоди щодо війни, яка відрізняється від офіційної лінії.