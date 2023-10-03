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Росія успішно маніпулює громадською думко через тавро «іноагента»

Росії вдалося використати статус «іноземного агента» для маніпулювання громадською думкою − дві третини опитаних росіян заявили, що вважають «іноземних агентів» «зрадниками», які «поширюють брехню» про РФ —  розвідувальний огляді Міноборони Британії

Розвідка проаналізувала нове опитування державного Всеросійського центру вивчення громадської думки від 26 вересня. І з’ясувала, що Росія успішно використовує визначення «іноземного агента» як інструмент маніпулювання громадською думкою.

За даними центру, 61% опитаних заявили, що вважають «іноземних агентів» «зрадниками», які «поширюють брехню» про Росію.

Британські експерти нагадують, що Росія розширила законодавство про «іноземних агентів» після повномасштабного вторгнення в Україну.

Вони підкреслюють, що ці заходи значно звужують інформаційний простір всередині Росії. А це у свою чергу робить все складнішою артикуляцію будь-якої точки зору, в тому числі незгоди щодо війни, яка відрізняється від офіційної лінії.

3 октября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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