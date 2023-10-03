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РФ за добу втратила 15 танків, 40 артсистем і 360 військових

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

втрати росії станом на 03.10.2023

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.10.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 279 440 (+360) осіб
  • танків ‒ 4732 (+15)
  • бойових броньованих машин ‒ 9008 (+8)
  • артилерійських систем – 6565 (+40)
  • РСЗВ – 801 (+0)
  • засобів ППО ‒ 540 (+0)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5080 (+20)
  • крилатих ракет ‒ 1529 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
  • підводних човнів ‒ 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8932 (+23)
  • спеціальної техніки ‒ 943 (+5)

Дані уточнюються.

3 октября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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