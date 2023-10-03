РФ за добу втратила 15 танків, 40 артсистем і 360 військових

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.10.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 279 440 (+360) осіб
- танків ‒ 4732 (+15)
- бойових броньованих машин ‒ 9008 (+8)
- артилерійських систем – 6565 (+40)
- РСЗВ – 801 (+0)
- засобів ППО ‒ 540 (+0)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5080 (+20)
- крилатих ракет ‒ 1529 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
- підводних човнів ‒ 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8932 (+23)
- спеціальної техніки ‒ 943 (+5)
Дані уточнюються.
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