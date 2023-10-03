ЗСУ 13 разів влучили по районах скупчення росіян США попередили Китай про плани оновити обмеження на експорт чипів » РФ за добу втратила 15 танків, 40 артсистем і 360 військових Протягом минулої доби росіяни намагалися повернути втрачені позиції на фронті та атакувати на східному і південному напрямках, але Сили оборони успішно відбили атаки окупантів. Водночас втрати особового складу РФ майже сягнули 280 тисяч Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.10.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 279 440 (+360) осіб

танків ‒ 4732 (+15)

бойових броньованих машин ‒ 9008 (+8)

артилерійських систем – 6565 (+40)

РСЗВ – 801 (+0)

засобів ППО ‒ 540 (+0)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5080 (+20)

крилатих ракет ‒ 1529 (+0)

кораблів/катерів ‒ 20 (+0)

підводних човнів ‒ 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 8932 (+23)

спеціальної техніки ‒ 943 (+5) Дані уточнюються.