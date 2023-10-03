Поїзд наїхав на російську ППО під Горлівкою: троє окупантів загинули

Вночі потяг наїхав на російський зенітно-ракетний комплекс неподалік окупованої Горлівки у Донецькій області, внаслідок чого троє військових ворога загинули.
За даними джерел видання, на перегоні «Єнакієве-Вуглегірськ» вантажний поїзд наїхав на машину ЗРК «Стрєла-10» ЗС РФ.
За попередніми даними, водій рухався у складі військової колони, але не впорався з керуванням, з’їхав із мосту і потрапив під поїзд.
«Загинули військовослужбовець в/ч 58249 Абай Култасьов, військовослужбовець в/ч 21005 Віталій Пагінець і військовослужбовець в/ч 21005 Кирило Гайченко. Поранено військовослужбовців Рената та Михайла».
Тепловоз зійшов з рейок, є пошкодження залізничного полотна.
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