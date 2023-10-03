Папа Римський залишив відкритою можливість благословляти одностатеві пари Росія успішно маніпулює громадською думко через тавро «іноагента» » Поїзд наїхав на російську ППО під Горлівкою: троє окупантів загинули Вночі потяг наїхав на російський зенітно-ракетний комплекс неподалік окупованої Горлівки у Донецькій області, внаслідок чого троє військових ворога загинули. За даними джерел видання, на перегоні «Єнакієве-Вуглегірськ» вантажний поїзд наїхав на машину ЗРК «Стрєла-10» ЗС РФ. За попередніми даними, водій рухався у складі військової колони, але не впорався з керуванням, з’їхав із мосту і потрапив під поїзд. «Загинули військовослужбовець в/ч 58249 Абай Култасьов, військовослужбовець в/ч 21005 Віталій Пагінець і військовослужбовець в/ч 21005 Кирило Гайченко. Поранено військовослужбовців Рената та Михайла». Тепловоз зійшов з рейок, є пошкодження залізничного полотна.