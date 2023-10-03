Очільник МЗС Польщі заявив, що відносини з Україною увійшли у «період спаду»

Про це Рау розповів у понеділок в етері Polsat News, повідомляє «Європейська правда».

Голова польського МЗС назвав неформальну зустріч міністрів у Києві «важливою», а свою відсутність на ній прокоментував так: «На це є багато причин, зокрема і стан здоров’я».

«Але перш за все це пов’язано з тим, що в політиці, зокрема двосторонній політиці, між різними країнами, ми маємо період буму і спаду. Наразі, що стосується відносин між Польщею та Україною, ми входимо в період спаду, і моя відсутність є частково вираженням цього», – підкреслив він.

На питання, чи пов’язана його відсутність у Києві з промовою Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН, Рау прямо не відповів, але підкреслив, що Україна й Польща мають «абсолютно спільний стратегічний інтерес – зупинити російський імперіалізм».

«Інцидент із перенесенням секторальної суперечки на міжнародний форум, ще й так, як це сталося – на засідання Генеральної Асамблеї ООН, призвів до того, що довіра нашого суспільства до нинішньої політики українського уряду щодо Польщі, м’яко кажучи, похитнулася», – вважає польський дипломат.