НБУ впроваджує режим керованої гнучкості обмінного курсу

Про це йдеться у телеграм-каналі установи.

НБУ пояснює, що керована гнучкість курсу відрізняється від режиму плаваючого курсоутворення, який діяв в Україні до 24.02.2022.

«НБУ, зокрема, компенсуватиме структурний дефіцит валюти. Завдяки цьому курс зможе змінюватися в обидва боки: зростати та знижуватися. Крім того, НБУ суттєво обмежуватиме курсові зміни, не допускаючи як значного послаблення гривні, так і суттєвого зміцнення», — йдеться у заяві.

Відтепер офіційний курс визначатиметься операціями на міжбанківському валютному ринку за активної участі НБУ. Водночас курс на тих сегментах ринку, де мають змогу купувати та продавати валюту громадяни, встановлюватиметься за тими ж правилами, що і останні півтора року. Йдеться як про готівковий ринок, так і про карткові курси банків.

НБУ пояснює, що таке рішення було прийнято у зв’язку зі сталим прогресом у зниженні інфляції, накопиченням значного рівня міжнародних резервів, збільшенням привабливості гривневих депозитів та ОВДП як інструментів захисту заощаджень від інфляційного знецінення.

«Новий курсовий режим посилить стійкість української економіки та валютного ринку, сприятиме їх кращій адаптації до зміни внутрішніх і зовнішніх умов та зменшуватиме ризики накопичення валютних дисбалансів, які може генерувати тривале утримання фіксованого курсу. Також керована гнучкість офіційного курсу стане важливою передумовою для повернення до інфляційного таргетування в майбутньому», — йдеться у поясненні.