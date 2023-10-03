Байден має дати Україні те, що їй потрібно для перемоги, і буквально змусити Росію заплатити

Американці мають підтримати Україну, щоб вона виграла війну, а потім змусити Росію заплатити за це.

Підтримка України та протидія російській агресії залишаються високими, але довіра до президента Джо Байдена низька, а його лідерство у міжнародних зусиллях відсутнє.

Його нездатність сформулювати загрозу, яку Росія становить інтересам США, у конкретних термінах, а також його відмова присвятити себе перемозі України – не кажучи вже про розробку та пропозицію стратегії для її досягнення – виснажують терпіння.

Його неодноразові заяви про те, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну «стільки, скільки потрібно», не визначаючи «її», розчаровують навіть найвідданіших прихильників України в Америці.

Українцям має бути дозволено битися так, як їхні командири на місцях вважають найкращим способом зупинити російський напад, повернути собі окуповану Росією територію та повернути регіон до світу.

Тільки в цих умовах війна закінчиться на умовах, вигідних американцям, які явно зацікавлені в припиненні російської агресії, деградації російських збройних сил і підтримці наших демократичних союзників в НАТО і в Азії, які усвідомлюють високий ризик, якщо дозволяти експансіоністській авторитарній державі. для підпорядкування суверенних держав.

До війни і протягом усього періоду політики закликали Байдена твердо стояти на своєму і стримувати росіян, посилити санкції та терміново надати Києву зброю, необхідну йому, щоб змусити Кремль припинити наступ і вивести війська.

Але натомість Байден віддав перевагу повільному та поступовому підходу до надання більш ефективної зброї, включаючи ударні системи більшої дальності, такі як HIMARS та ATACMS, та більш ефективні боєприпаси, такі як DPICM.

Лідери республіканців просувають усі ці системи з метою допомогти Україні перемогти, а не просто не програти, доки Україна реалізує свій контрнаступ.

Конгрес не повинен погоджуватись на банальності Байдена і повинен продовжувати чинити на нього тиск, щоб той співпрацював із союзниками, щоб повністю підтримати перемогу України.

Міністерство оборони отримало найбільше фінансування у кожному доповненні, яке отримало назву «для України».

Але є нерозуміння, що гроші йдуть туди тут за рахунок. Не так.

Пентагон отримує гроші на поповнення запасів, розширення потужностей з виробництва певних боєприпасів, навчання та оплату американських солдатів, а також дає військовим можливість замінити стару зброю, що відправляється для знищення російських збройних сил, на нову, більш досконалу зброю.

Ці гроші добре витрачені на американську безпеку та готовність.

Але коли справа доходить до відновлення самого українського суспільства, Конгрес має наполягати на тому, щоби росіяни заплатили за відновлення.

Сполучені Штати та їхні демократичні союзники, включаючи Велику Британію, Австралію, Францію, Німеччину, Канаду, Японію та Італію, конфіскували активи російських олігархів на мільярди доларів.

Під санкції потрапили будинки, яхти та літаки, і платники податків платять за їх утримання.

Двопартійний законопроект надасть президенту повноваження змусити президента Росії Володимира Путіна та російських олігархів платити за зусилля щодо відновлення України.

Закон про відновлення економічного процвітання та можливостей (РЕПО) для українців, запропонований республіканськими та демократичними лідерами комітетів Палати представників та Сенату із закордонних справ, дозволяє уряду США надати Києву допомогу, отримавши доступ до заморожених активів на суму 300 мільярдів доларів, конфіскованих у Центрального банку України . Російської Федерації та інші суверенні російські активи.

Він також доручає президентові працювати з союзниками та партнерами над розподілом коштів.

Білий дім досі демонстрував свою фірмову нерішучість у відносинах із росіянами, а також небажання переслідувати заморожені активи російських олігархів, які отримують зиск та підтримують путінську корупцію, злочини та агресію.

Ребекка Генріхс