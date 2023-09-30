 
«  
  »

ЗСУ влучили по районах скупчення живої сили армії РФ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 удари по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплекси, 13 артилерійських засобів, склад боєприпасів та станцію РЕБ противника.

  • Ввечері п’ятниці, 29 вересня, російські терористи запустили ударні БПЛА «шахеди» для обстрілу України. Є влучання в об’єкт інфраструктури на Вінничині.
30 сентября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  