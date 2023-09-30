ЗСУ влучили по районах скупчення живої сили армії РФ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 удари по зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплекси, 13 артилерійських засобів, склад боєприпасів та станцію РЕБ противника.
- Ввечері п’ятниці, 29 вересня, російські терористи запустили ударні БПЛА «шахеди» для обстрілу України. Є влучання в об’єкт інфраструктури на Вінничині.
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