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У США планують зняти фільм про затонулий батискаф «Титан» Кліщіївка, Роботине і Вербове: РФ намагається відновити втрачені позиції на фронті » ЗСУ влучили по районах скупчення живої сили армії РФ Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 удари по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплекси, 13 артилерійських засобів, склад боєприпасів та станцію РЕБ противника. Ввечері п’ятниці, 29 вересня, російські терористи запустили ударні БПЛА «шахеди» для обстрілу України. Є влучання в об’єкт інфраструктури на Вінничині.