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Видатки на оборонне виробництво у проєкті держбюджету збільшені у 7 разів

Про це повідомляє Урядовий портал.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на Форумі оборонних індустрій заявив, що у проєкті Державного бюджету України на 2024 рік збільшено видатки на підготовку виробництва продукції оборонного призначення у 7 разів — до 55,8 млрд грн.

«Сьогодні український ВПК переживає нове народження. Ми запускаємо нові виробництва. Розширюємо ті, які давали результати до початку повномасштабного вторгнення. Інвестуємо у нові технології та нові розробки.  Працюємо з партнерами», — зазначив очільник Уряду.

За словами Дениса Шмигаля, у 2023 році Уряд започаткував декілька експериментальних проектів щодо виробництва різного типу безпілотників. Системно спрощуємо бюрократичні процедури для виробництва різноманітних видів техніки та озброєння.

Зокрема, він додав, що приватний сектор — ключовий партнер, і Україна готова допомагати всім, хто виробляє якісну зброю для нашої армії.

Як повідомив Денис Шмигаль, на сьогодні Україна вже співпрацює з країнами-партнерами щодо відновлення західної військової техніки. Крім того, опрацьовуються питання щодо створення в Україні замкнутого циклу виробництва озброєння, військової техніки, боєприпасів та їх елементів.

30 сентября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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