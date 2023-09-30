В Україні не вважають завершеним розслідування щодо падіння ракети у Польщі

Україна не вважає завершеним польське розслідування щодо падіння ракети у Пшеводуві в листопаді 2022 року, в результаті якого загинули дві людини — співрозмовник «Європейської правди» в українській владі

За словами джерела, говорити про завершення розслідування щодо трагедії у Пшеводуві можна в тому випадку, коли свої результати розслідування подасть і українська слідча комісія.

«Цього ще не відбулось. Українська комісія ще не надала своїх результатів, тому ми не можемо говорити, що висновки, озвучені польською стороною, є остаточними. Хай там як, нашої провини там немає», – сказав український високопосадовець.

У четвер в уряді Польщі офіційно заявили, що у прикордонному селі Пшеводув у листопаді 2022 року, згідно з висновками польських експертів, впала українська ракета радянського або російського виробництва.

Перед цим ЗМІ у Польщі опублікували висновок польських експертів, згідно з якими ракета, яка впала у Пшеводуві, внаслідок чого загинули двоє осіб, була випущена силами української ППО.