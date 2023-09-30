У США планують зняти фільм про затонулий батискаф «Титан»

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що продюсером стане актор Брайан Доббінс, відомий за стрічкою The Blackening.

Катастрофа, під час якої затонули всі 5 людей на борту субмарини після того, як судно втратило контакт із поверхнею та вибухнуло, стало міжнародною новиною ще в червні. Повідомляється, що фільм охоплюватиме «періоди до, під час і після п’ятиденної трагедії».

Співавтор фільму Джонатан Кізі сказав, що метою фільму є звинувачення «постійного 24/7 медіациклу, який засуджує і руйнує життя багатьох людей без належної правової процедури». Він додав: «Важлива лише правда. І світ завжди має право знати правду, а не непристойну приманку, яку нам запихають у горло ті, хто прагне своїх п’яти хвилин слави».