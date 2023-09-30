РФ втратила за добу війни 4 танки, 38 артсистем і 470 військових

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.09.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 278 130 (+470) осіб
- танків ‒ 4691 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 8984 (+12)
- артилерійських систем – 6447 (+38)
- РСЗВ – 796 (+2)
- засобів ППО ‒ 537 (+1)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5006 (+15)
- крилатих ракет ‒ 1529 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
- підводних човнів ‒ 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8854 (+18)
- спеціальної техніки ‒ 932 (+2)
Дані уточнюються.
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