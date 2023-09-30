Кліщіївка, Роботине і Вербове: РФ намагається відновити втрачені позиції на фронті Интерфейс и навигация официального сайта Mostbet » РФ втратила за добу війни 4 танки, 38 артсистем і 470 військових Протягом доби п’ятниці, 30 вересня, російські окупанти даремно намагалися просунутися біля Кліщіївки на Донеччині та Роботиного і Вербового на Запорізькому напрямку. Водночас ЗСУ ліквідували ще 470 солдатів армії РФ Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.09.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 278 130 (+470) осіб

танків ‒ 4691 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 8984 (+12)

артилерійських систем – 6447 (+38)

РСЗВ – 796 (+2)

засобів ППО ‒ 537 (+1)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5006 (+15)

крилатих ракет ‒ 1529 (+0)

кораблів/катерів ‒ 20 (+0)

підводних човнів ‒ 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 8854 (+18)

спеціальної техніки ‒ 932 (+2) Дані уточнюються.