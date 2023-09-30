Виробник Bayraktar інвестує в Україну 100 мільйонів доларів У США планують зняти фільм про затонулий батискаф «Титан» » На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів 28 тис. споживачів залишаються без світла Внаслідок ворожих обстрілів у Харківській області без електроенергії залишаються 28 тисяч споживачів Про це пише Міненерго. «У Харківській області через обстріл пошкоджено повітряну лінію 110 кВ. Через це знеструмлена підстанція 110 кВ», — йдеться у повідомленні. Зазначається, що ремонтні роботи розпочнуться з дозволу військових. «Загалом по області через пошкодження мереж внаслідок бойових дій без світла залишаються 28 тисяч абонентів», — написали в Міненерго. За їх інформацією, також без електроенергії залишаються споживачі у Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.