На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів 28 тис. споживачів залишаються без світла

Про це пише Міненерго.
«У Харківській області через обстріл пошкоджено повітряну лінію 110 кВ. Через це знеструмлена підстанція 110 кВ», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ремонтні роботи розпочнуться з дозволу військових.
«Загалом по області через пошкодження мереж внаслідок бойових дій без світла залишаються 28 тисяч абонентів», — написали в Міненерго.
За їх інформацією, також без електроенергії залишаються споживачі у Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.
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