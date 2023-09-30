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На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів 28 тис. споживачів залишаються без світла

Про це пише Міненерго.

«У Харківській області через обстріл пошкоджено повітряну лінію 110 кВ. Через це знеструмлена підстанція 110 кВ», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ремонтні роботи розпочнуться з дозволу військових.

«Загалом по області через пошкодження мереж внаслідок бойових дій без світла залишаються 28 тисяч абонентів», — написали в Міненерго.

За їх інформацією, також без електроенергії залишаються споживачі у Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

30 сентября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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