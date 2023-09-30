Интерфейс и навигация официального сайта Mostbet

Mostbet одна из лидирующих онлайн платформ, предоставляющих услуги в гемблинг и беттинг вертикалях. Работает площадка с 2009 года. На сегодня зарегистрироваться на проекте могут игроки из 93 стран.

На официальном сайте Mostbet доступно более 2000 игровых автоматов с разными жанрами, тематиками и функционалом. Для игроков, предпочитающих живую игру собран впечатляющий раздел Live-казино.

Беттерам в разделе букмекерской конторы доступно более 30 видов спорта. Ставки доступны с различными исходами и коэффициентами.

Интерфейс и навигация

Открыв официальный сайт Mostbet, первое, что видит посетитель, главную страницу сайта. Она оформлена в голубых тонах с элементами белого. В левом верхнем углу расположен логотип бренда, слева кнопки «Регистрация», «Вход», «Меню». Под верхней панелью находятся баннеры с бонусными предложениями. Ниже панель с разделами сайта Лайв, Линия, Казино, Live-казино, Акции. Под ними ставки на спорт, и слоты казино. В футере страницы находится информация о казино, соц. сетях и платежных инструментах.

После входа в профиль, на главной странице, кнопка «Регистрация» меняется на «Пополнить». В разделе букмекерской конторы справа расположен купон и окно, в котором можно следить за сделанными ставками.

В казино, с левой стороны расположено меню с доступными категориями игр. Пролистывая страницу вниз, можно ознакомится с доступными слотами, или ускорить поиск и воспользоваться фильтрами, расположенными под баннером с поощрениями.

В правом нижнем углу расположена кнопка «Готовы помочь 24/7». Если на нее навести курсор, откроются варианты для связи с поддержкой Мостбет. Написать можно в ВК, Telegram, или онлайн чат. Футер страницы остается неизменным.

Итог

Официальный сайт Mostbet имеет современный дизайн и удобную навигацию, а отсутствие пестрой рекламы не отвлекает от игры и не напрягает глаза, что дает возможность больше времени проводить за любимыми развлечениями.