Зеленський із рабинами вшанували жертв Бабиного Яру

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам’яті жертв трагедії у Бабиному Яру, де у 1941-1943 роках нацисти розстріляли тисячі євреїв — повідомлення Федерації єврейських громад України

«Трагедія у Бабиному Яру в роки Другої Світової війни стала всесвітнім символом Голокосту. 29 вересня 1941 року нацисти розпочали масові розстріли єврейського населення Києва в урочищі. Того дня було розстріляно понад 22 тисячі людей. Конвеєр смерті на тому не зупинився і до середини жовтня кількість жертв перевищила 50 тисяч.

На прохання Володимира Зеленського цього разу церемонія була обмежена та включала точну кількість учасників. Присутні були рабини з Києва, Бердичева, Житомира, Білої Церкви та Черкас, на чолі з заступником голови ради Федерації єврейських громад України – рабином Рафаелем Рутманом».

Повідомляється, що Зеленський під час виступу зазначив, що юдаїзм в Україні сьогодні процвітає і розвивається без жодної дискримінації. Він передав вітання єврейській громаді, яка сьогодні ввечері відзначатиме свято Суккот.