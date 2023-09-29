Угорщина першою з країн ЄС вручила вірчі грамоти самопроголошеному президенту Лукашенку

Про це пише «Радіо Свобода».

«Угорщина – давній і надійний друг Білорусі, відносини з якою, перевірені часом, будуються на прагматизмі і взаємоповазі» – заявив Олександр Лукашенко.

За його словами, Білорусь готова «продовжувати діалог з Угорщиною з метою деескалації напруженості в регіоні шляхом вирішення питань лише шляхом мирних переговорів».

Видання зазначає, що Угорщина стала першою країною ЄС, чий посол вручив вірчі грамоти Лукашенку після 2020 року.

За даними держагенції БелТА, також 28 вересня вірчі грамоти вручили посли Казахстану, Єгипту, Зімбабве, Екваторіальної Гвінеї, Анголи, Уганди, Камбоджі, Філіппін, Йорданії та Колумбії.

Європейський Союз і країни-члени організації почали вводити санкції проти Білорусі після силового розгону протестів проти фальсифікації результатів президентських виборів. Тоді вони припинили майже всі програми, які реалізує Євросоюз у Білорусі, та обмежили дипломатичну присутність.

Міжнародні санкції посилилися після того, як 24 лютого 2022 року Олександр Лукашенко підтримав російське військове вторгнення в Україну та дозволив використовувати територію, військову інфраструктуру та повітряний простір Білорусі для вторгнення російської армії та обстрілів українських міст.