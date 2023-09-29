У США подали позов на Tesla за переслідування темношкірих

У четвер, 28 вересня, агентство з цивільних прав США подало до суду на компанію Tesla через обвинувачення у систематичних випадках расової дискримінації проти темношкірих працівників на своєму головному заводі у Фрімонті, Каліфорнія. Про це повідомляє Reuters.

Комісія з рівних можливостей працевлаштування США (EEOC) в своєму позові зазначила, що починаючи з 2015 року, темношкірих працівників Tesla систематично ображали расистськими слівами та створювали графіті з нацистськими символами та петлями. Притягнуті до суду темношкірі працівники намагалися повідомити компанію про ці випадки, однак Tesla не тільки не розглянула їх скарги, але і звільнила чи вжила інших заходів проти цих працівників, які намагалися звернутися за захистом. Це відзначено у позові EEOC.

У своєму позові EEOC вимагає компенсації для темношкірих працівників і штрафних санкцій для компанії. Також вимагається, щоб Tesla переглянула свою політику щодо запобігання дискримінації та помсти на робочому місці.

У підтримку цього звинувачення також виступає департамент цивільних прав штату Каліфорнія, який стверджує, що Tesla дискримінувала темношкірих працівників щодо оплати праці, кар’єрного зростання і прийняття на роботу. Департамент Каліфорнії наголошує на порушеннях законодавства штату, в той час як EEOC розглядає федеральні закони.

Tesla відповіла, що позов департаменту Каліфорнії є політично мотивованим і вважає, що департамент порушив закон штату, не надаючи компанії можливості врегулювати всі претензії.

Голова EEOC, Шарлотта Берроуз, у своєму заявленні підкреслила, що боротьба з расовою дискримінацією на робочому місці є важливим пріоритетом для комісії. Вона сказала: «Кожен працівник має право на повагу своїх громадянських прав, і ніхто не повинен ставитися до такого расового фанатизму, яким ми стикнулися в ході нашого розслідування».

Це не перший раз, коли Tesla стикається з обвинуваченнями в расовій дискримінації. Торік компанію також обвинувачували у порушенні федеральних законів, що забороняють расову дискримінацію на робочому місці. Тоді EEOC намагалася укласти мирне угоду з Tesla, але це не було успішним.