У порту Рені виявили майже мільйон пачок безакцизних сигарет

Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області виявили у Ренійському морському торговельному порту 45-футовий контейнер з сигаретами іноземного походження.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Контейнер та вантаж ввезли з Об’єднаних Арабських Еміратів з порушенням митного та податкового законодавства, додали в БЕБ.

«В ході слідчих дій детективи виявили та вилучили понад 900 тис пачок сигарет без марок акцизного податку, що перевозились у 1 830 коробах. Таким чином співробітниками БЕБ упереджено незаконне ввезення на територію України тютюнових виробів без належного митного оформлення», — йдеться у повідомленні.

У Бюро додали, що товар за документами призначався вигаданому отримувачу.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Одеської обласної прокуратури.

Економічна правда