SpaceX отримала від Космічних сил США перший контракт

Компанія SpaceX, заснована Ілоном Маском, отримала свій перший контракт від Космічних сил США на надання спеціалізованого супутникового зв’язку для військових в рамках нової програми Starshield. Програма передбачає використання послуг супутників Starlink від SpaceX для забезпечення зв’язку на низькій навколоземній орбіті. Цей контракт є частиною зростаючого портфелю замовлень SpaceX від Пентагону.

SpaceX також вже змагалася з іншою компанією, United Launch Alliance, за запуск військового корисного навантаження. Крім того, SpaceX отримала контракт на надання супутникового зв’язку Starlink українським військовим.

Однак компанія та її засновник Ілон Маск стали об’єктом критики після того, як стало відомо, що вони відкинули прохання українського уряду розширити покриття Starlink на окупований Крим, щоб допомогти в атаці військово-морських безпілотників на російські об’єкти. Це викликало питання щодо надійності SpaceX як постачальника Пентагону та спровокувало розслідування Комітету з питань збройних сил Сенату.

Треба відзначити, що SpaceX є важливим галузевим партнером для Міністерства оборони США та отримує значні контракти від уряду.