Прогноз погоди на вихідні 30 вересня та 1 жовтня: ще один майже літній вікенд

Літо все ще не бажає здавати свої позиції. За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних буде переважно теплою і ясною. І лише у деяких регіонах пройдуть короткочасні дощі.

Погода в суботу 30 вересня

Найтепліше в суботу буде у південних областях країни — до +28 °С, на сході, в центрі, у Київській та Житомирській областях — до +26 °С, на заході, в Сумській та Чернігівській областях — до +24 °С. Чудова погода для будь-яких справ і відпочинку!

При цьому короткочасні дощі очікуються лише на Волині, в Рівненській, Львівській та Житомирській областях.

Погода в неділю 1 жовтня

У перший день жовтня буде не так тепло, але все ж таки дуже комфортно. На сході термометри покажуть +22…+24 °С, у центральних регіонах — +20…+22 °С, на півночі та заході — до +20 °С. Погода без опадів очікується у південних, південно-східних та східних областях. У решті регіонів можливі невеликі дощі, тому заздалегідь забронюйте місце в улюбленому ресторані або відсвяткуйте міжнародний День кави вдома, у компанії родичів і друзів.

Погода в понеділок 2 жовтня

Усе ще буде тепло! У південних областях та Херсоні повітря прогріється до +23…+24 °С, у центральних — до +20 °С, у решті регіонів — до +17…+19 °С. Погода на початку тижня буде переважно без опадів, невеликі дощі можливі лише у східних областях країни.

Алергіки можуть зітхнути з полегшенням

В Україні нарешті закінчується цвітіння амброзії! Зараз у повітрі міститься невелика кількість її пилку, тому алергікам уже можна частіше без побоювань гуляти в парках і виїжджати за місто. Однак після таких вилазок все одно варто промивати носа сольовим розчином. І не поспішайте припиняти прийом антигістамінних препаратів — порадьтеся з лікарем.

Увага, загроза пожеж!

На вихідні по всій Україні, крім Закарпаття, Прикарпаття та Волині, оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Не забувайте, що спалювати траву та розводити багаття заборонено навіть на прибудинковій території. Також перевірте на приватних ділянках наявність і справність вогнегасників.

Народні прикмети та вірування

Ясний сухий день 30 вересня обіцяв нашим предкам пізню та м’яку зиму, а також вдалі дні для риболовлі.

1 жовтня збирали шипшину, щоб узимку заварювати вітамінний чай. Якщо до цього часу журавлі все ще не відлетіли, на перші заморозки чекали не раніше листопада. Східний вітер у перший день жовтня обіцяв теплу та ясну погоду найближчими днями.