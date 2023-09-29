Понад 50 людей загинули внаслідок вибухів у мечетях Пакистану

Внаслідок вибухів на релігійному зібранні в провінції Пакистану Белуджистан загинули щонайменше 52 людини і ще десятки дістали поранення.

За інформацією ЗМІ, ціллю стала процесія, присвячена святкуванню дня народження пророка Магомета, приблизно за 60 кілометрів від столиці провінції Кветти.

Близько 500 людей зібралися в районі Мастунг на святкування, під час якого мусульмани зазвичай проводять зібрання і роздають їжу бідним.

В результаті інциденту постраждали 55 людей. Наразі жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за вибухи, влада оголосила надзвичайний стан у лікарнях.

Як повідомляє Радіо свобода, провінція Белуджистан, яка межує з Афганістаном та Іраном, регулярно стає мішенню для нападів ісламістських бойовиків, сектантських угруповань і націоналістичних сепаратистів.