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Польща офіційно заявила, що у Пшеводуві в 2022 році впала українська ракета

Польща офіційно заявила, що у Пшеводуві в 2022 році впала українська ракета
В уряді Польщі офіційно заявили, що у прикордонному селі Пшеводув у листопаді 2022 року, згідно з висновками польських експертів, впала українська ракета радянського або російського виробництва — «Європейська правда» з посиланням на заяву польського міністра юстиції Збігнєв Зьобро, якого цитує Onet.

«Розслідування, проведене польською прокуратурою, завершилося висновком, який категорично вказує на те, що ця ракета була українською – ще радянського, російського виробництва. Що стосується місця запуску і приналежності до конкретного військового угруповання, то це була українська ракета», – сказав польський міністр.

Міністр також вказав, що «шкодує» через, як він стверджує, відсутність співпраці з боку української сторони у розслідуванні цього інциденту.

Зьобро вважає, що рішення не співпрацювати з Польщею було ухвалене «на високому політичному рівні української держави».

Перед цим ЗМІ у Польщі опублікували висновок польських експертів, згідно з якими ракета, яка впала у Пшеводуві, внаслідок чого загинули двоє осіб, була випущена силами української ППО.

29 сентября, 2023 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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