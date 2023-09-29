Польща офіційно заявила, що у Пшеводуві в 2022 році впала українська ракета

«Розслідування, проведене польською прокуратурою, завершилося висновком, який категорично вказує на те, що ця ракета була українською – ще радянського, російського виробництва. Що стосується місця запуску і приналежності до конкретного військового угруповання, то це була українська ракета», – сказав польський міністр.

Міністр також вказав, що «шкодує» через, як він стверджує, відсутність співпраці з боку української сторони у розслідуванні цього інциденту.

Зьобро вважає, що рішення не співпрацювати з Польщею було ухвалене «на високому політичному рівні української держави».

Перед цим ЗМІ у Польщі опублікували висновок польських експертів, згідно з якими ракета, яка впала у Пшеводуві, внаслідок чого загинули двоє осіб, була випущена силами української ППО.