Палата представників США проголосувала за виділення $300 млн Україні

У четвер, Палата представників Конгресу США затвердила виділення 300 мільйонів доларів на підтримку України. Ці кошти були взяті з проєкту оборонного бюджету Сполучених Штатів. Про це повідомляють POLITICO та Washington Examiner.

Початково, Палата представників США проголосувала за законопроєкт щодо фінансування Пентагону на 2023 рік без допомоги для України. Однак потім був окремий законопроєкт, який передбачав виділення 300 мільйонів доларів на допомогу Україні і також отримав значну підтримку від членів Конгресу.

Зазначається, що республіканці вирішили використати цей хід, щоб задовольнити своїх консервативних колег, які були проти надання подальшої допомоги Україні. Демократи висловлювали обурення щодо цього рішення, стверджуючи, що воно може бути сприйняте Кремлем як відмова Конгресу в підтримці України.

«Росіяни добре розуміють принципи пропаганди. Це може виглядати як відмова Америки від своїх зобов’язань щодо України», — сказав демократ Адам Сміт, член комітету Палати представників з питань збройних сил.

Загалом, в Палаті представників був схвалений законопроєкт щодо витрат на оборону на суму 826 мільярдів доларів.