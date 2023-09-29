Норвегія не пускатиме авто з російськими номерами

Норвегія з 3 жовтня 2023 року закриє кордон для автомобілів із російськими номерами за винятком низки випадків — Міністерство закордонних справ Норвегії, яке цитує «Європейська правда»

У норвезькому МЗС заявили, що у відповідь на війну, яку Росія веде проти України всупереч міжнародному праву, Норвегія запроваджує подальше посилення обмежувальних заходів проти Росії.

Зміни набудуть чинності опівночі у ніч на вівторок, 3 жовтня.

Норвегія разом із союзниками та однодумцями реагує на жорстоку загарбницьку війну, яку Росія веде проти України. Важливо, щоб санкції були ефективними, щоб ми запобігли якомога більшим доходам, які потрібні російській державі для фінансування війни».

Зареєстровані в Росії легкові автомобілі з дев’ятьма або менше місцями більше не можна ввозити до Норвегії.