МАГАТЕ ухвалило резолюцію з вимогою негайно повернути ЗАЕС під повний контроль України

Генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прийняла резолюцію, що закликає до негайного повернення Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) під повний контроль України. Ця інформація була оприлюднена прес-службою Міністерства енергетики України.

Резолюція щодо ядерної безпеки в Україні була внесена на розгляд МАГАТЕ Канадою, Фінляндією та Коста-Рікою. Під час 67-ї сесії генеральної конференції МАГАТЕ цю вимогу підтримали 69 країн.

Резолюція закликає Російську Федерацію негайно вивести всі військові та інший неуповноважений персонал із ЗАЕС і повернути станцію під повний контроль компетентних органів України згідно з наявною ліцензією, виданою Державною інспекцією ядерного регулювання України.

Документ також містить вимогу забезпечити МАГАТЕ можливість гарантувати безпеку та захист станції та ефективно впроваджувати гарантії щодо безпеки.

Міністр енергетики України Герман Галущенко висловив подяку своїм партнерам та країнам, що підтримали цю резолюцію, і підкреслив важливість цього кроку для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки.