Київ відповів Орбану: Україна не змінювала межі своєї території

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про нереалістичність вступу України до Європейського Союзу, доки триває війна і площа та населення країни нібито не відомі — коментар речника МЗС України Олега Ніколенка, цитує «Європейська правда»

«Позитивно відзначаємо, що прем‘єр-міністр Угорщини турбується про вступ України в Європейський Союз. Інформуємо, що Україна не змінювала своєї території в межах міжнародно визнаних кордонів».

Цьому передувало: Віктор Орбан заявив, що ЄС потрібно буде «відповісти на дуже довгі й складні питання, доки дійде до моменту, коли можна буде ухвалити рішення навіть про початок переговорів» про вступ України до ЄС.

«Коли ми будемо обговорювати майбутнє України у Брюсселі восени, у нас не вийде уникнути питання, чи ми можемо серйозно задумуватися про членство такої країни. Чи можна починати переговори з країною, яка у стані війни?», – заявив угорський прем’єр.