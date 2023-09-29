Британська розвідка пояснила, навіщо РФ повернула вагнерівців

Протягом останнього тижня, численні бойовики, які раніше мали зв’язок із приватною військовою компанією «Вагнер», почали пересуватися окремими та невеликими групами на воєнний театр в Україні. Цю інформацію опублікувало Міністерство оборони Великої Британії.

Аналітики також наголошують, що «Вагнер» припинила свою діяльність на воєнному фронті в Україні до початку червня 2023 року, перед невдалою спробою перевороту 24 червня 2023 року і подальшою загибеллю Євгена Пригожина та інших керівників ПВК «Вагнер» в авіакатастрофі 23 серпня 2023 року.

Зазначається, що наразі точний статус цих переселених осіб залишається невизначеним, однак існує припущення, що окремі з них можуть бути включені в склад офіційних військових підрозділів Російської Федерації.

«Декілька звітів свідчать про зосередження ветеранів ПВК «Вагнер» біля Бахмута. Їхній військовий досвід може бути особливо корисним на цьому секторі. Багато з них мають знання щодо поточних тактик на фронті та місцевих методів боротьби, оскільки вони вже воювали на тій же території минулої зими», — зазначено в звіті.