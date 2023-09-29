Британія заморозила активи та заборонила в’їзд окупаційним очільникам ТОТ України в рамках нових санкцій

Про це повідомляє The Guardian.

Такі обмеження введені в рамках ширших санкцій проти так званих голів російських окупаційних адміністрацій у Запорізькій, Херсонській, Донецькій областях і у Криму, яким відтепер заборонено в’їзд у Велику Британію, а їхні активи заморожені.

Велика Британія також внесла до списку санкцій міністра з надзвичайних ситуацій Росії Олександра Куренкова та секретаря ЦВК Росії Наталію Олексіївну Бударіну.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Британія ніколи не визнає претензій Росії на територію України.