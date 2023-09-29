Британія заморозила активи та заборонила в’їзд окупаційним очільникам ТОТ України в рамках нових санкцій

Про це повідомляє The Guardian.
Такі обмеження введені в рамках ширших санкцій проти так званих голів російських окупаційних адміністрацій у Запорізькій, Херсонській, Донецькій областях і у Криму, яким відтепер заборонено в’їзд у Велику Британію, а їхні активи заморожені.
Велика Британія також внесла до списку санкцій міністра з надзвичайних ситуацій Росії Олександра Куренкова та секретаря ЦВК Росії Наталію Олексіївну Бударіну.
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Британія ніколи не визнає претензій Росії на територію України.
Leave a Reply