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8 танків та 340 окупантів знищено за добу

Про це 29 вересня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.09.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 277 660 (+340) осіб
  • танків ‒ 4687 (+8)
  • бойових броньованих машин ‒ 8972 (+10)
  • артилерійських систем – 6409 (+34)
  • РСЗВ – 794 (+1)
  • засобів ППО ‒ 536 (+1)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4991 (+34)
  • крилатих ракет ‒ 1529 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
  • підводних човнів ‒ 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8836 (+21)
  • спеціальної техніки ‒ 930 (+1)

Дані уточнюються.

29 сентября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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