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Прогноз погоди на вихідні 30 вересня та 1 жовтня: ще один майже літній вікенд У США подали позов на Tesla за переслідування темношкірих » 8 танків та 340 окупантів знищено за добу Протягом минулої доби українські військові вели штурмові дії на Бахмутському напрямку. Натомість росіяни за добу втратили 340 військових, 8 танків і 34 безпілотники Про це 29 вересня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.09.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 277 660 (+340) осіб

танків ‒ 4687 (+8)

бойових броньованих машин ‒ 8972 (+10)

артилерійських систем – 6409 (+34)

РСЗВ – 794 (+1)

засобів ППО ‒ 536 (+1)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4991 (+34)

крилатих ракет ‒ 1529 (+0)

кораблів/катерів ‒ 20 (+0)

підводних човнів ‒ 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 8836 (+21)

спеціальної техніки ‒ 930 (+1) Дані уточнюються.