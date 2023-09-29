8 танків та 340 окупантів знищено за добу

Про це 29 вересня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.09.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 277 660 (+340) осіб
- танків ‒ 4687 (+8)
- бойових броньованих машин ‒ 8972 (+10)
- артилерійських систем – 6409 (+34)
- РСЗВ – 794 (+1)
- засобів ППО ‒ 536 (+1)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4991 (+34)
- крилатих ракет ‒ 1529 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
- підводних човнів ‒ 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8836 (+21)
- спеціальної техніки ‒ 930 (+1)
Дані уточнюються.
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