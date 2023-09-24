Зведення Генштабу: на фронті протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зокрема, протягом минулої доби відбулося понад 20 бойових зіткнень. Ворог завдав 5 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, обстрілюють не лише позиції українських військ, а й цивільну інфраструктуру населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Так, минулої доби російська федерація завдала чергового удару по Україні дронами-камікадзе типу “Shahed-136/131”. В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 14 з 15 “шахедів”.

Авіаційних ударів зазнали Синьківка, Іванівка, Кислівка Харківської області; Невське, Білогорівка Луганської області; Серебрянка, Спірне, Веселе, Кліщіївка, Андріївка, Авдіївка, Мар’їнка, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області; Берислав, Козацьке, Миколаївка, Ольгівка, Львове, Наддніпрянське, Антонівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 70 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

та напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

та напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області. В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Лиманському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Білогорівки Донецької області.

напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Білогорівки Донецької області. На Бахмутському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області, але успіху не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області, але успіху не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку Сили оборони успішно тримають оборону на зайнятих рубежах, відбили атаки противника в районі Авдіївки Донецької області.

напрямку Сили оборони успішно тримають оборону на зайнятих рубежах, відбили атаки противника в районі Авдіївки Донецької області. На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки та Побєди Донецької області, де протягом минулої доби здійснив понад 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки та Побєди Донецької області, де протягом минулої доби здійснив понад 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. На Шахтарському напрямку наші захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, захищають нашу землю від окупантів.

напрямку наші захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, захищають нашу землю від окупантів. На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію. Зокрема, в районі Вербове Запорізької області витісняють противника із займаних позицій та закріпляються на досягнутих рубежах.

напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію. Зокрема, в районі Вербове Запорізької області витісняють противника із займаних позицій та закріпляються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 – по зенітно-ракетних комплексах противника.