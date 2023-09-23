Вступ України до ЄС: Єврокомісія готується у жовтні рекомендувати почати переговори

Про це інформує Bloomberg з посиланням на джерела.

Зазначається, що попри це Єврокомісія наполягатиме на досягненні прогресу в деяких пріоритетних сферах, зокрема, у боротьбі з корупцією, на проміжних кроках.

«Після того, як комісія надасть свою рекомендацію, лідери ЄС повинні будуть підписати її, найімовірніше, на саміті в грудні. Після цього Україна розпочне тривалу процедуру завершення реформ і наближення до законодавства ЄС у більш ніж 30 сферах, включаючи верховенство права та економіку», — пише видання.

Вказано, що представник комісії відмовився коментувати цю рекомендацію.