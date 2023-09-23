Ще понад 500 росіян знищені в Україні » В Севастополі знову гучно, в місті підіймається хмара диму В Севастополі повідомляють про вибух й звуки прольоту ракети. Над містом майорить хмара диму. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер». «А в Севастополі знову голосно. Підписники 5 хвилин тому чули звук ракети, що пролітала, потім пролунав вибух», — пише канал. Зазначається, що хмара диму підіймається в районі Інкермана, а також Північної сторони. Вибух нібито пролунав о 08:32. Наразі в місті ввімкнули сигнал повітряної тривоги. Варто додати, що військове керівництво України наразі жодним чином не коментувало дану інформацію. Російські терористи також наразі мовчать. В місті, згідно з даними місцевих Telegram-канал, продовжують лунати вибухи. «За попередньою інформацією, у Севастополі відпрацювало ППО. Ракетні уламки впали біля причалу в районі Сухарної балки. Усі спецслужби виїхали на місце», — повідомляє так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв. «Підписники повідомляють, що приліт був у районі Інкермана. А там розташована нафтобаза Чорноморського флоту. Також пишуть про ракету, що пролетіла на висоті 30 метрів», — стверджує «Кримський вітер». Призупинка руху «Після вибуху рух морського пасажирського транспорту зупинено», — пише «Крим. Реалії».