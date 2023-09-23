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В Севастополі знову гучно, в місті підіймається хмара диму

В Севастополі повідомляють про вибух й звуки прольоту ракети. Над містом майорить хмара диму.

Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

«А в Севастополі знову голосно. Підписники 5 хвилин тому чули звук ракети, що пролітала, потім пролунав вибух», — пише канал.

Зазначається, що хмара диму підіймається в районі Інкермана, а також Північної сторони.

Вибух нібито пролунав о 08:32.

Наразі в місті ввімкнули сигнал повітряної тривоги.

Варто додати, що військове керівництво України наразі жодним чином не коментувало дану інформацію. Російські терористи також наразі мовчать.

В місті, згідно з даними місцевих Telegram-канал, продовжують лунати вибухи.

«За попередньою інформацією, у Севастополі відпрацювало ППО. Ракетні уламки впали біля причалу в районі Сухарної балки. Усі спецслужби виїхали на місце», — повідомляє так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв.

«Підписники повідомляють, що приліт був у районі Інкермана. А там розташована нафтобаза Чорноморського флоту. Також пишуть про ракету, що пролетіла на висоті 30 метрів», — стверджує «Кримський вітер».

Призупинка руху

«Після вибуху рух морського пасажирського транспорту зупинено», — пише «Крим. Реалії».

23 сентября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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