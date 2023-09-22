Військові показали Leopard 1A5, які прибули в Україну

Українські військові показали танки Leopard 1A5, які передали та межах оборонної допомоги від країн-партнерів.
Танки готові знищувати російських окупантів на Донеччині, повідомляє АрміяInform.
Були опубліковані фото цих бойових машин в лавах українського війська та їхньої бойової підготовки.
Перші танки Leopard 1A5 були передані Україні у липні цього року в пакеті військової допомоги від Німеччини. Вони оснащені 105-мм нарізною гарматою, яка дозволяє влучати в ціль з великою точністю.
До складу танкового екіпажу Leopard 1A5 входить чотири військовослужбовців, на відміну від радянських зразків аналогічної техніки, якою керують троє бійців.
“Коли ми тільки прибули на навчання, нам було доволі дивно і не звично, що, крім командира танка, навідника та механіка-водія, є ще заряджаючий. Пізніше ми зрозуміли, що це доволі крута ініціатива, адже навіть у критичний момент четвертий член екіпажу завжди на зв’язку і зможе допомогти, а в реаліях сучасної війни це дуже важливо”, — сказав командир танкового взводу Віталій.
Заряджаючий танка розповів про свою роботу в складі екіпажу Leopard 1A5.
“Моя робота полягає у тому, щоб швидко зарядити снаряд, обрати тип боєприпасу, перед запуском системи увімкнути гідравліку, розчепірити башту та дати дозвіл на вогонь. Крім цього, я повинен слідкувати за стволами, змащувати їх та періодично змінювати після певної кількості пострілів. Також я обслуговую кулемет М73, який може кріпитися біля місця командира танка”, — говорить танкіст Сергій.
Навідник танка Олексій зазначив, що навчання на цих танках не було важким.
“Перед своєю роботою я повинен переглянути рівень масла та перевірити усю систему, чи вона знаходиться у справному стані. Насправді це все займає не більше аніж три хвилини і танк фактично готовий до бою. В мене є основний приціл та додатковий. Останній працює як аварійний, тобто коли немає живлення і тоді можна механічно стріляти. Основним прицілом я вимірюю дальність та обираємо тип снаряда”, — сказав танкіст.
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