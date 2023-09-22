Військові показали Leopard 1A5, які прибули в Україну

Українські військові показали танки Leopard 1A5, які передали та межах оборонної допомоги від країн-партнерів.

Танки готові знищувати російських окупантів на Донеччині, повідомляє АрміяInform.

Були опубліковані фото цих бойових машин в лавах українського війська та їхньої бойової підготовки.

Перші танки Leopard 1A5 були передані Україні у липні цього року в пакеті військової допомоги від Німеччини. Вони оснащені 105-мм нарізною гарматою, яка дозволяє влучати в ціль з великою точністю.

До складу танкового екіпажу Leopard 1A5 входить чотири військовослужбовців, на відміну від радянських зразків аналогічної техніки, якою керують троє бійців.

Танкісти ЗСУ поряд з танками Leopard 1A5. Вересень 2023. Фото: АрміяInform

“Коли ми тільки прибули на навчання, нам було доволі дивно і не звично, що, крім командира танка, навідника та механіка-водія, є ще заряджаючий. Пізніше ми зрозуміли, що це доволі крута ініціатива, адже навіть у критичний момент четвертий член екіпажу завжди на зв’язку і зможе допомогти, а в реаліях сучасної війни це дуже важливо”, — сказав командир танкового взводу Віталій.

Постріл танка Leopard 1A5 в Україні. Вересень 2023. Фото: АрміяInform

Заряджаючий танка розповів про свою роботу в складі екіпажу Leopard 1A5.

“Моя робота полягає у тому, щоб швидко зарядити снаряд, обрати тип боєприпасу, перед запуском системи увімкнути гідравліку, розчепірити башту та дати дозвіл на вогонь. Крім цього, я повинен слідкувати за стволами, змащувати їх та періодично змінювати після певної кількості пострілів. Також я обслуговую кулемет М73, який може кріпитися біля місця командира танка”, — говорить танкіст Сергій.

Навідник танка Олексій зазначив, що навчання на цих танках не було важким.

Постріл танка Leopard 1A5 в Україні. Вересень 2023. Фото: АрміяInform

“Перед своєю роботою я повинен переглянути рівень масла та перевірити усю систему, чи вона знаходиться у справному стані. Насправді це все займає не більше аніж три хвилини і танк фактично готовий до бою. В мене є основний приціл та додатковий. Останній працює як аварійний, тобто коли немає живлення і тоді можна механічно стріляти. Основним прицілом я вимірюю дальність та обираємо тип снаряда”, — сказав танкіст.