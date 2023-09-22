США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму 325 мільйонів доларів

Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 325 мільйонів доларів, який включає системи протиповітряної оборони Avenger, ракети AIM-9M для протиповітряної оборони та боєприпаси.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

“Міністерство оборони США надсилає додатковий пакет безпекової допомоги для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони. Це пакет є сорок сьомим траншем, який адміністрація Байдена надасть Україні з запасів Міністерства оборони з серпня 2021 року”, – сказано в повідомленні.

До нового пакету військової допомоги увійдуть:

ракети AIM-9M для протиповітряної оборони;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

системи протиповітряної оборони Avenger;

кулемети для боротьби з безпілотними авіаційними системами;

155-мм артилерійські снаряди, включаючи DPICM (касетні);

105-мм артилерійські снаряди;

ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin та AT-4;

понад 3 млн боєприпасів для стрілецької зброї;

59 легких тактичних машин;

боєприпаси для знешкодження перешкод;

запасні частини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

“Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками й партнерами над наданням Україні можливостей для задоволення її нагальних потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі”, − наголосили у Пентагоні.