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Росіяни за добу війни в Україні втратили 480 військових

Про це 22 вересня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 274 950 (+480) осіб
  • танків ‒ 4644 (+6)
  • бойових броньованих машин ‒ 8891 (+8)
  • артилерійських систем – 6177 (+40)
  • РСЗВ – 785 (+4)
  • засобів ППО ‒ 528 (+0)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4858 (+8)
  • крилатих ракет ‒ 1517 (+38)
  • кораблів /катерів ‒ 20 (+0)
  • підводних човнів ‒ 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8690 (+20)
  • спеціальної техніки ‒ 912 (+1)

Дані уточнюються.

22 сентября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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