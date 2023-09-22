Росіяни за добу війни в Україні втратили 480 військових

Про це 22 вересня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 274 950 (+480) осіб
- танків ‒ 4644 (+6)
- бойових броньованих машин ‒ 8891 (+8)
- артилерійських систем – 6177 (+40)
- РСЗВ – 785 (+4)
- засобів ППО ‒ 528 (+0)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4858 (+8)
- крилатих ракет ‒ 1517 (+38)
- кораблів /катерів ‒ 20 (+0)
- підводних човнів ‒ 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8690 (+20)
- спеціальної техніки ‒ 912 (+1)
Дані уточнюються.
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