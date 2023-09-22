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Зеленський: Ми деокупуємо Бахмут і ще два міста США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму 325 мільйонів доларів » Росіяни за добу війни в Україні втратили 480 військових Українські захисники продовжують тримати оборону, вести наступальні дії на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, а також знищувати росіян. Протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 480 окупантів Про це 22 вересня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 274 950 (+480) осіб

танків ‒ 4644 (+6)

бойових броньованих машин ‒ 8891 (+8)

артилерійських систем – 6177 (+40)

РСЗВ – 785 (+4)

засобів ППО ‒ 528 (+0)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4858 (+8)

крилатих ракет ‒ 1517 (+38)

кораблів /катерів ‒ 20 (+0)

підводних човнів ‒ 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 8690 (+20)

спеціальної техніки ‒ 912 (+1) Дані уточнюються.